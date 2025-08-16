Así celebraron su primer aniversario Luck Ra y La Joaqui: tiernas dedicatorias y regalos

Luck Ra y La Joaqui cumplieron su primer año de relación y lo celebraron con todo el romanticismo que los caracteriza. La pareja de artistas, que se ha convertido en una de las favoritas del público, aprovechó la fecha para compartir mensajes llenos de ternura y recuerdos que conmovieron a sus seguidores en las redes sociales.

Fue La Joaqui la primera en abrir el corazón de manera pública. A través de un carrusel de imágenes junto a su novio, la referente del RKT escribió unas emotivas palabras que rápidamente se viralizaron. “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio. La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos”, expresó con total sinceridad.

El posteo se llenó en pocos minutos de miles de likes y comentarios de admiradores que celebraron el amor de la pareja. Muchos destacaron la naturalidad y la conexión que transmiten ambos cada vez que aparecen juntos, ya sea en un escenario o en la intimidad de su día a día.

La Joaqui continuó con una dedicatoria aún más profunda. “Un día llegaste y te parecés a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”, escribió, confirmando lo importante que fue Luck Ra en su vida durante este último año.

Además de las palabras, la cantante mostró el especial regalo que recibió de su pareja: un enorme ramo de flores azules. La sorpresa no pasó desapercibida para sus seguidores, que rápidamente señalaron lo significativo del detalle y lo romántico del gesto.

El músico cordobés, jurado en La Voz Argentina, no tardó en responder a la publicación con un mensaje igual de sentido. “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga. Espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”, escribió, confirmando la solidez de la relación.

La postal de ambos abrazados, sumada a los mensajes cargados de afecto, logró emocionar incluso a quienes no siguen de cerca su carrera musical. Una vez más, demostraron que su vínculo trasciende lo artístico y se apoya en un compañerismo real.

Con esta celebración, La Joaqui y Luck Ra dejaron en claro que su historia recién comienza y que, a un año de oficializar su romance, siguen apostando fuerte al amor.

