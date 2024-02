Salario mínimo: el like de Milei que preocupa a los gremios

Este jueves fracasó la reunión del Consejo del Salario Mínimo entre sindicalistas, cámaras empresariales y autoridades del Estado. Por este motivo, el Gobierno tiene la potestad de laudar y disponer el nuevo piso por decreto de manera unilateral. La CGT acusó al Gobierno de "boicotear" un acuerdo y ahora un like del presidente a través de X (ex Twitter) preocupa el futuro de la cifra.

La Confederación General del Trabajo apuntó contra la Secretaría de Trabajo remarcando la "absoluta ajenidad del Gobierno al drama social que atraviesan los argentinos". En un documento publicado tras la reunión, indicaron la "importancia" de establecer un nuevo valor porque los ingresos quedaron "degradados por el intolerable proceso inflacionario".

Desde la cartera que dirige Omar Yasin desmintieron las acusaciones y le manifestaron al medio Corta que la votación fue un empate y que desde el Gobierno no podían incidir en un posible desempate.

El índice se implementa como referencia que sirve, por ejemplo, para calcular jubilaciones y programas sociales. El monto ronda por los $156.000 y, según la variación de la Canasta Básica Total, una familia de cuatro integrantes necesitó en enero $596.823 para no ser pobre. Es decir, si dos adultos perciben el salario mínimo, no logran superar la línea de la pobreza .

Ahora, es turno del Gobierno decidir por el monto en que se dispondrá el nuevo salario mínimo. Pero, siguiendo con su lógica de que el Estado no se interponga entre las lógicas del mercado, el presidente de la Nación, Javier Milei, le dio like a una publicación en donde marca que este valor "no debe ser definido por el gobierno".

Ahora, se espera por una definición por parte del área estatal.