Hallaron una nueva amenaza contra el gobernador Pullaro

Este martes por la madrugada, las autoridades encontraron una nueva amenaza de muerte contra el gobernador de Santa Fe, Maximliano Pullaro. Esta nueva correspondencia fue enviada al continuar una fuerte tensión entre el mandatario y los detenidos narcos de alto perfil en las cárceles provinciales. La situación se tornó más compleja si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en la violencia generada por las mafias y el consecuente narcoterrorismo, como lo calificó el presidente de la Nación, Javier Milei.

El mensaje hallado por las autoridades dice: “Hasta que Pullaro no pare vamos a matar. Zona norte sur oeste. El que avisa no traiciona”. Debajo hay un diagrama que parece ser un parlante tachado. Investigadores sospechan que es un símbolo de cómo los hinchas de Newell´s Old Boys tratan a los hinchas de Rosario Central, a los que llaman "parlante" o "sin aliento".

La nota fue hallada frente a la casa de una mujer en la calle Cayetano Silva al 1200, en la zona norte, a poca distancia del policlínico PAMI 2. El lugar no fue baleado. La mujer no tendría conexión alguna con el hampa y fue ella misma quien reportó el mensaje a las autoridades y que mencionó al actual mandatario de esa provincia.

Según publicó Infobae, dos sospechosos en moto amenazaron a recolectores de residuos el lunes por la noche, por lo que tuvieron que cambiar el recorrido en plena tarea. De acuerdo a la denuncia hecha ante la Policía de Santa Fe, dos sospechosos en una moto negra se pusieron a la par del camión y el acompañante hizo ademanes de tener un arma de fuego. La recolección de basura en Rosario se había frenado tras una medida de fuerza motivada por la violencia del hampa local.