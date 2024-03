Quemaron un muñeco representando a Milei

Durante una movilización, masiva, organizada en La Plata en recordación y repudio del golpe de Estado de 1976, manifestantes quemaron un muñeco representando al actual presidente de Argentina, Javier Milei.

“Seguimos luchando hasta derrotar el plan de Milei, Villarruel, Bullrich y el FMI. Y en el camino de las y los 30.000, levantamos las banderas contra este sistema capitalista y patriarcal. ¡Vamos por un gobierno de las y los trabajadores, con la revolución socialista! No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, expresó el documento que fue leído por las organizaciones.

La manifestación en la capital bonaerense fue masiva, en la previa de las movilizaciones que se cumplirán hoy en la mayoría de las ciudades del país. Así está previsto, por ejemplo, en Neuquén.

En el caso de La Plata, también fue repudiado el actual intendente de esa ciudad, Julio Alak, al que acusaron de “despedir a cientos de trabajadores municipales que se encontraban en un estado de precarización total” y de “abandonar a miles de platenses” durante las fuertes inundaciones que provocó el temporal de la semana pasada.