El Gobierno dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos

El presidente Javier Milei aseguró este martes en su discurso en durante el Foro de Economistas Latinoamericanos que se realizó en Buenos Aires, que dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo y destacó que eliminaron "200.000 programas sociales entregados de manera irregular".

"Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, afirmó el presidente.

En esta misma línea, Milei argumentó que “Argentina vivió durante los últimos veinte años bajo un régimen populista salvaje que llevó al país a una situación "miserable" y recordó que su Gobierno recibió de herencia un déficit financiero equivalente a 17 puntos del Producto Bruto.

Al referirse a los planes sociales, el presidente dijo que "en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio"