El Gobierno despidió a más de 30 empleados del Cenard

El Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei avanza en la reducción casi por completo de la planta de empleados público que tiene el Estado. En este caso, la “reestructuración” llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) donde este lunes fueron notificados de sus despedidos más de 30 empleados y vuelve a poner en alerta al deporte nacional.

Cabe recordar que el CeNARD está a cargo del ENARD, que comanda el ex Secretario de Deportes de la gestión de Mauricio Macri, Diógenes de Urquiza.

Desde la Subsecretaría de Deportes confirmaron: “Son los contratos que se renuevan o no, año a año. Estos son los que no se renovaron en Enero” y agregaron: “El 31 de marzo vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones”. El plan de “adecuación” comprendería al 30% de la planta compuesta por 400 empleados.

Los medios capitalinos se hicieron eco de la situación en el CeNARD

Durante el transcurso de la mañana, la presencia de casi una decena de oficiales de la Policía Federal sembró dudas respecto al rol de las fuerzas de seguridad dentro del ente del Estado, sin embargo, desde Deportes aclararon: “La Policía Federal está en el predio porque ayer sufrimos un sabotaje en el sistema eléctrico y en el sistema informático”.

Mientras se producían este serie de despidos, el mencionado De Urquiza brindaba una entrevista al diario La Nación en la que reconoció: “La plata está, pero la estamos redireccionando, evaluando cómo se ejecuta y determinando hacia dónde tiene que ir”.

Es importante mencionar que esta decisión por parte de la Secretaría de Deportes que comanda Daniel Scioli, genera una nueva preocupación dentro del deporte argentino que desde hace semanas, se encuentra en alerta máxima por por la falta de respuesta del Estado para ayudar a los deportistas más allá de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El sistema de becas del ENARD indica que un "clasificado nominal" a los Juegos Olímpicos/Paralímpicos percibirá una beca mensual de 204.000 pesos que podría extenderse hasta los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. El monto ascenderá a los 355.680 pesos para los deportistas que tengan “resultados que pronostiquen condiciones objetivas de podio olímpico”. Por último, la beca de “Excelencia” es de 468.000 pesos y aplica al “medallista olímpico o paralímpico de Tokio 2020, revalidado en el último Campeonato Mundial”.

En cuanto a los Juegos Panamericanos, el monto baja considerablemente y hace meses que no recibe ningún tipo de aumento. En esta categoría hay más de 1.000 deportistas aproximadamente. Los del nivel “Sudamericano” cobran 187.200 pesos, los de la categoría “Proyección” ascienden a 224.640 pesos y por último está el nivel de “Excelencia”, con un monto de 262.080 pesos.

"Ante las consultas y trascendidos erróneos surgidos en las últimas horas, queremos dar tranquilidad, confianza y previsibilidad que tanto la preparación previa como la participación de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de París 2024 está totalmente garantizada", publicó Scioli por entonces.