ATE confirmó un nuevo paro nacional: cuándo será

En medio del ajuste que lleva el Gobierno con los empleados estatales, el gremio que nuclea a los trabajadores, ATE ratificó el paro para el próximo 3 de abril por intermedio de un comunicado enviado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Por otra parte, se detalló que la medida de fuerza tiene incluida asambleas en varias provincias en todo el país y desde el sindicato advirtieron que el próximo miércoles, los trabajadores asistirán a sus puestos de trabajo, a pesar de haber recibido sus telegramas de despido..

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes destacó que existe la posibilidad de tomar diferentes ministerios al destacar: “Presidente @jMilei como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”.

Sobre la metodología de la jornada de lucha, Aguiar sostuvo: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”.

PROTESTA NACIONAL DE ATE



INGRESOS MASIVOS Y SIMULTÁNEOS EL 3 DE ABRIL



Presidente @JMilei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril… pic.twitter.com/aSVlA5J6ZL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 28, 2024

ATE YA ANTICIPÓ QUE SI "SUCEDE ALGÚN HECHO DE VIOLENCIA", LO RESPONSABILIZARÁ AL GOBIERNO

El sindicalista comunicó que el gremio se defenderá con las “herramientas más efectivas” a disposición frente a las últimas políticas dispuestas por el gobierno nacional.

“Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, concluyó Aguiar.

Por otra parte, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció que el Gobierno echó a más de 10 mil empleados en las últimas horas y cuestionó que “no pueden demostrar que están despidiendo ñoquis”.

Javier Milei había señalado el martes pasado: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

Y sobre esto, amplió: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas”.