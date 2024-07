Qué dijo el Gobierno sobre la amenaza de Irán

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que "al Gobierno lo tiene sin cuidado la amenaza realizada por Irán a 30 años del atentado a la AMIA. En ese sentido, y en declaraciones a Radio Mitre, manifestó que "al presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tienen ninguna duda".

Irán tuvo dos declaraciones contundentes esta semana contra el Gobierno Nacional. La primera, a tono de amenaza, fue publicada en una editorial del Teheran TImes (órgano oficial de los Guardianes de la Revolución), asegura que Irán le hará lamentar su enemistad a Argentina.

Por su parte, la segunda consistió en un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán que calificó como infundadas las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado. A través de un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, afirmó: “El descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros”.

Kananí convocó a las autoridades argentinas a evitar declaraciones y acciones antiiraníes para no poner en riesgo los intereses nacionales de Argentina y los beneficios de las relaciones bilaterales, prestándose a las intrigas israelí-estadounidenses. Con respecto a esto, Francos dijo: “Llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas, pero eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz”. Además de eso, analizó: “Uno no puede someterse a los que pretenden infundir miedo y terror, sino que tiene que expresar sus opiniones con libertad y, sobre todo en este caso, cuando la Argentina como país ha hecho cargo a un gobierno y a sus organizaciones adláteres de responsabilidades que han generado la muerte de muchos argentinos”.

También, el jefe de Gabinete defendió la posición del Poder Ejecutivo de definir a Hamas como una organización terrorista y manifestó que "no se puede no considerar terrorista a Hamas, mucho más después de los episodios del año último. Todos hemos visto la crueldad con la que ese movimiento terrorista se apoderó de una parte del territorio israelí, se llevó rehenes, incluso todavía hoy tiene rehenes argentinos y otros, lo cual es una afrenta a todo derecho humano que se considere esencial. Me tiene muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos no solamente de argentinos sino de una cantidad muy importante de israelíes que sufrieron todo tipo de tropelías y atropellos”.