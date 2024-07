Milei rechazó la reelección de Maduro en Venezuela

El presidente Javier Milei denunció fraude en las elecciones de Venezuela y reclamó al régimen de Nicolás Maduro que respete la voluntad de su pueblo en las urnas. Pasada la medianoche, el Consejo Electoral de Venezuela anunció como ganador al candidato chavista con el 51,2% mientras que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia obtuvo el 44,2% de los votos.

A través de su cuenta de "X", el primer mandatario señaló que "Argentina no reconocerá otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica. Dictador Maduro, afuera!!!". Luego de ese tuit, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, sentenció contra el presidente argentino: “Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves”.

Maduro ganó con el 51,2% de los votos.

Siguiendo la postura del gobierno argentino, la canciller, Diana Mondino, expresó: “La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad". En esa misma sintonía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que "los votos están en las urnas y son mayoritariamente de un nuevo gobierno. La gente defenderá su triunfo, no se lo va a dejar arrebatar. Es imposible de esconder".

Tras proclamarse ganador, Nicolás Maduro dedicó unos minutos de su discurso a contratacar al mandatario argentino y disparó: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el mandatario argentino: “Milei, basura, vos sos la dictadura".