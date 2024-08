Preocupación por el aumento de casos de hepatitis C: cuáles son los síntomas

Aumentaron los casos de Hepatitis C en Argentina. .

Tras la pandemia de COVID-19, los casos reportados de hepatitis C en Argentina mostraron un incremento significativo, según datos recientes del Ministerio de Salud de la Nación. Este aumento, que contrasta con la disminución observada durante 2020, se debe en parte a la intensificación de los esfuerzos por diagnosticar y tratar la enfermedad.

La hepatitis C es una infección viral que afecta el hígado y puede presentarse tanto de forma aguda como crónica. Si bien puede ser mortal sin el tratamiento adecuado, hoy en día existen medicamentos que permiten curar a más del 90% de los pacientes.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2023 se reportaron 1.481 casos de hepatitis C, la cifra más alta registrada en los últimos años. El médico Manuel Barbero, en diálogo con Infobae, explicó que el aumento en los casos reportados está relacionado con una mejora en la detección y el seguimiento de pacientes diagnosticados en años anteriores.

Síntomas y transmisión

Los síntomas de la hepatitis C pueden incluir fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla de forma asintomática y puede evolucionar hacia una condición crónica que con el tiempo podría derivar en cirrosis o cáncer de hígado.

El virus se transmite a través del contacto con sangre infectada, como en el caso de compartir agujas o jeringas, o en procedimientos médicos que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias, como transfusiones de sangre no analizada.

Diagnóstico y prevención

El diagnóstico de hepatitis C se realiza mediante análisis de sangre específicos que detectan la presencia del virus. Es recomendable que todas las personas mayores de 18 años se realicen el test al menos una vez en la vida.

Aunque no existe una vacuna para prevenir la hepatitis C, es fundamental evitar el contacto con sangre de otras personas, no compartir objetos personales como cepillos de dientes o máquinas de afeitar, y utilizar preservativos durante las relaciones sexuales.

En Argentina, el grupo etario más afectado por la hepatitis C es el de personas entre 40 y 59 años, y la mayoría de los casos reportados (59%) corresponden a hombres. La tendencia en el número de casos entre las personas mayores de 60 años y aquellas de 20 a 40 años se mantuvo relativamente estable.