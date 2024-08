El nuevo chat de Fabiola Yáñez a María Cantero: “Me quiso ahorcar"

Un día después de que se conociera la imputación del ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yáñez por violencia de género, ahora se conocieron nuevos chats entre la ex primera dama y María Cantero, la entonces secretaria presidencial.

Corría el 12 de agosto de 2021, cuando Yáñez le dijo a Cantero que Fernández intento de ahorcarla y aseguró que el ex presidente intentó “acostarse” con una amiga. “Anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad, que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él”, afirmó.

En dicha conversación, que la Justicia ya identificó, además figura una discusión previa entre la pareja, relacionada con mensajes que Fernández había enviado a Sofía Pacchi, quien estuvo presente en la fiesta de Olivos y era una amiga cercana a Yáñez. Cuando se conocieron las fotos de esta noche, la relación se quebró.

A pesar de esto, Pacchi siguió trabajando durante algunos meses bajo la Secretaría General de la Presidencia, un movimiento que, según fuentes, tenía el objetivo de evitar que Yáñez hablara en los medios sobre los hechos de violencia.

Pacchi es una de las seis personas convocadas a declarar como testigo. Aunque su nombre no aparece en el escrito presentado por Yáñez el lunes ante el consulado argentino en Madrid, sí está incluido en su declaración del martes ante el fiscal González.