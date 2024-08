Se conocieron las fotos de Fabiola Yáñez golpeada que complican a Alberto Fernández

El escándalo que tiene en el centro al expresidente Alberto Fernández denunciado por Fabiola Yáñez por violencia de género se graficó este jueves por la noche, cuando el medio Infobae publicó las fotos de la exprimera dama golpeada y los chats con el expresidente de la Nación.

Según indica el medio citado, las fotografías forman parte de una conversación entre Fabiola y Alberto tras uno de los hechos de violencia que habría ocurrido en julio de 2021, en plena pandemia del Covid 19.

Las imágenes hablan por si solas: en las imágenes se puede ver a la exprimera dama con moretones en el brazo y en su ojo derecho. Esas fotos se las envió Fabiola a Alberto en medio de una conversación en la que le reclama los sucesivos maltratos: "Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice ella.

En las capturas aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”, le insiste. Yáñez le replica: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández le responde: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”. Fabiola seguía mandándole fotos reclamándole por sus actos violentos: "Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste", dijo sobre uno de los tipos de violencia física que padeció.

Por último, la exprimera dama le envió una foto de su ojo derecho totalmente morado y le dice, presumiblemente de forma irónica: “Esto es cuando me pegaste sin querer”. Fabiola llevó adelante su denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto, durante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves.