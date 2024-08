Cristina Kirchner rompió el silenció y dijo que las fotos muestran lo "más oscuro de la condición humana"

Hace minutos, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó públicamente sobre su compañero de fórmula y expresidente Alberto Fernández, en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yáñez y los videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato. Desde su cuenta de X (ex Twitter), CFK comenzó diciendo que "Alberto Fernández no fue un buen presidente" y que "tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología".

Luego, separa la política y habla de la filtración de las fotografías de Fabiola Yáñez golpeada, que dio a conocer el medio Infobae: "Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa".

No obstante, Cristina toma postura sobre lo trascendido y explica que las imágenes "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana":

"Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza".

Posteriormente, remarca que "la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos".

Por último, expresó: "En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: 'toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal'", concluyó.