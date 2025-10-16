Criar un bebé cuesta más del doble que la básica alimentaria

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó un informe sobre la canasta de crianza que refleja el gasto que implica criar un hijo menor de un año. Según el documento, el valor total asciende a $436.988, superando más del doble la canasta básica alimentaria (CBA) de un adulto equivalente, que se ubica en $170.788.

El informe desglosa los costos en:

Bienes y servicios: $133.300

Cuidado del menor: $303.687

La canasta básica total por adulto equivalente alcanza los $380.858, según el mismo organismo.

Canasta de crianza según edades

Menores de 1 a 3 años

Para niños de entre 1 y 3 años, el gasto en bienes y servicios asciende a $172.122, mientras que los cuidados suman $374.071, con un total de $519.193.

Edad preescolar (4 a 5 años)

El informe indica una leve disminución en la canasta de crianza para menores de 4 y 5 años:

Bienes y servicios: $219.218

Cuidado: $216.920

Total: $436.138

Educación primaria (6 a 12 años)

En los niños que cursan la educación primaria, el costo total vuelve a escalar, alcanzando $548.636, distribuido en: