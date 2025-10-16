¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 16 de Octubre, Neuquén, Argentina
Datos del indec

Criar un bebé cuesta más del doble que la básica alimentaria

Según un informe de octubre de 2025, la canasta de crianza de un menor de un año alcanza $436.988, más del doble de la canasta básica alimentaria. El documento detalla costos por bienes, servicios y cuidado para distintas edades.

Por Redacción

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 21:11
Foto: Noticias Argentinas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó un informe sobre la canasta de crianza que refleja el gasto que implica criar un hijo menor de un año. Según el documento, el valor total asciende a $436.988, superando más del doble la canasta básica alimentaria (CBA) de un adulto equivalente, que se ubica en $170.788.

El informe desglosa los costos en:

  • Bienes y servicios: $133.300

  • Cuidado del menor: $303.687

La canasta básica total por adulto equivalente alcanza los $380.858, según el mismo organismo.

Canasta de crianza según edades

Menores de 1 a 3 años

Para niños de entre 1 y 3 años, el gasto en bienes y servicios asciende a $172.122, mientras que los cuidados suman $374.071, con un total de $519.193.

Edad preescolar (4 a 5 años)

El informe indica una leve disminución en la canasta de crianza para menores de 4 y 5 años:

  • Bienes y servicios: $219.218

  • Cuidado: $216.920

  • Total: $436.138

Educación primaria (6 a 12 años)

En los niños que cursan la educación primaria, el costo total vuelve a escalar, alcanzando $548.636, distribuido en:

  • Bienes y servicios: $271.941

  • Cuidado: $276.695

