Racing va por el golpe en el Maracaná ante el temible Flamengo

El Maracaná será este miércoles, desde las 21.30, el escenario de un choque de alto voltaje. Racing, con Gustavo Costas al mando y un plantel que mezcla garra e ilusión, se mide ante el poderoso Flamengo en el primer partido de la llave semifinal de la Copa Libertadores de América.

La Academia quiere dar el gran golpe en Brasil, ante un rival con figuras de jerarquía internacional y una hinchada que presiona como pocas. El objetivo es claro: sostener el resultado y llegar con la serie abierta a Avellaneda, donde El Cilindro promete ser una caldera en la revancha.

Cómo llega Racing

El conjunto de Costas eliminó a Vélez en cuartos con un sólido 2-0 global (1-0 en ambos partidos), con goles de Adrián Martínez y Santiago Solari. Antes había dejado en el camino a Peñarol (3-2 global) y terminó primero en su grupo con 13 puntos.

En el torneo local viene en alza: derrotó 1-0 a Aldosivi en su última presentación y se mantiene en zona de clasificación a los playoffs. Costas, hincha declarado del club, vive esta semifinal con una carga emocional enorme: Racing no alcanzaba esta instancia desde hace más de dos décadas, y el sueño continental está más vivo que nunca.

Cómo llega Flamengo

El Fla sufrió para eliminar a Estudiantes, recién en los penales (4-2) tras empatar 3-3 en los 180 minutos. En octavos había despachado a Inter de Porto Alegre con autoridad (3-0 global), aunque en la fase de grupos terminó segundo con 11 unidades.

En el Brasileirao llega encendido: venció 3-2 a Palmeiras el fin de semana y comparte la cima con el Verdao, en plena lucha por el título. El Maracaná será una fiesta, pero también una prueba de fuego para el equipo de Filipe Luís.

Formaciones probables

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Horario y TV:

Miércoles 21:30 (hora argentina), en el Estadio Maracaná. Transmisión por ESPN y Star+.