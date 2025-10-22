CABA renueva 3 senadores y 13 diputados, con Bullrich-Recalde como principal disputa 

La Ciudad de Buenos Aires definirá este domingo 13 diputados nacionales y 3 senadores, para renovar más de la mitad de sus representantes en la Cámara baja y la totalidad de la alta.

De acuerdo a lo formalizado ante la Justicia Electoral, en CABA se presentaron 15 listas para competir por los escaños de la Cámara alta, que serán repartidos dos para la mayoría y uno para la primera minoría.

El gobierno del presidente Javier Milei eligió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar pelea en CABA, siendo la primera de la lista de senadores, junto a Agustín Monteverde.

En tanto, el ex consejero de la Magistratura y abogado Alejandro Fargosi encabeza la nómina de candidatos a diputados nacionales, acompañado por Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet y Fernando De Andreis, entre otros.

El oficialismo nacional logró sumar en este turno al PRO del jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Alianza La Libertad Avanza, tras la derrota en las elecciones de mayo pasado, y espera una contundente victoria.

Por Fuerza Patria, el senador Mariano Recalde buscar retener su banca, en la fórmula con Ana Arias, mientras que para Diputados compiten Itaí Hagman, en primer lugar, junto a Kelly Olmos y Lucía Cámpora, entre otros.

También se presenta el frente Ciudadanos Unidos, el brazo local de Provincias Unidas, que lleva a la ex ministra de Salud y diputada Graciela Ocaña.

La lista de postulantes a diputados nacionales es encabezada por el senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau.

La Coalición Cívica, en tanto, no arregló ninguna alianza este año y probará suerte con la diputada Marcela Campagnoli para el Senado y el legislador porteño Hernán Reyes en la Cámara baja.

A la Cámara alta también quiere llegar el diputado por Buenos Aires Facundo Manes, que lidera la alianza Para Adelante, junto a Sergio Abrevaya como postulante de diputado.

El frente Potencia, en tanto, lleva al diputado y ex ministro de Economía Ricardo López Murphy como aspirante a diputado y a Juan Martín Paleo como opción para la Cámara alta.

Por el Nuevo MAS compiten Héctor Heberling para la categoría Senadores, y Federico Winokur para Diputados.

Además, por el Frente de Izquierda se presentan Christian Castillo para el Senado y la diputada Myriam Bregman para intentar renovar.