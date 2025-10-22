Cipolletti instala nuevas garitas y se prepara para renovar el sistema de transporte público

Cipolletti avanza con la instalación de nuevas garitas de colectivo como parte del plan integral de modernización del transporte público. Las estructuras ya fueron colocadas en las intersecciones de Roca y Sáenz Peña, Arenales y Naciones Unidas, y Brentana e Yrigoyen. En los próximos días se sumará una más en 9 de Julio y 25 de Mayo. El objetivo es brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del sistema urbano, en el contexto de una transformación que incluye la próxima licitación del servicio.

Las garitas tienen un diseño moderno de 3 por 1 metro, con luminaria LED interna activada por fotocélula, caños estructurales, banco de espera y cesto de residuos. Además, algunas de ellas están preparadas para incorporar cámaras de seguridad y ofrecer conexión Wi-Fi gratuita, según informó la Secretaría de Fiscalización. Se trata de una inversión en infraestructura urbana que busca mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer el entorno de espera en los distintos barrios.

Este plan de renovación es parte del nuevo sistema de transporte público que será licitado el próximo 30 de octubre a las 11 horas. En esa fecha se abrirán los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en operar el servicio urbano de pasajeros. El proceso permitirá ampliar la cobertura, mejorar la frecuencia y garantizar un servicio de mayor calidad, acorde al crecimiento demográfico y territorial que ha experimentado Cipolletti en los últimos años.

Tienen luces LED, conexión para cámaras de seguridad y Wi Fi

Desde el municipio destacaron que la licitación estará abierta a empresas de todo el país, lo que garantiza transparencia y competitividad en el proceso. Los pliegos ya están disponibles para su adquisición, y se espera que el nuevo sistema comience a implementarse en los primeros meses de 2026. La última licitación de transporte público en la ciudad se realizó en 2005, por lo que se trata de una actualización largamente esperada por la comunidad.