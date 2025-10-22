Universitarios del Comahue dirán presentes en la Copa Argentina de Clubes

Universitario del Comahue de Neuquén dirá presente en las Copas Argentinas de clubes de Vóley con las categorías Sub16 y Sub14 en rama femenina, a jugarse en Chapadmalal en noviembre.

La competencia reunirá campeones de cada provincia, sumando a los equipos importantes como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires que tiene hasta 4 plazas. La joven institución neuquina dirá presente en categoría sub16 a disputarse del 12 al 17, mientras que la categoría sub14 lo hará del 19 al 24.

“UNI” desarrolla el vóley en todas las categorías y en ambas ramas. En el 2017/18 jugó la Liga Nacional Femenina y Liga A2 en 2018 y 2019. Es animador constante del Torneo Neuquino y la región Patagónica, como así también en los torneos abiertos de Córdoba, Santa Fe y Necochea. Incluso tuvo una jugadora en concentración de Selección Argentina Sub 17 (Tiziana Urrea)

Roger Ledesma es el DT, que trabaja junto a Sofía Solaiman. “Las expectativas son altas, venimos de un proceso de 3 años con Sub 16 y uno en Sub 14, y nos planteamos objetivos diferentes” dijo Roger, agregando además que “En sub 16, que viene compitiendo a nivel nacional de forma continua, los resultados fueron buenos y en la Copa Argentina buscamos estar entre los 16 mejores”.

“no tenemos objetivos de resultados, sino de experiencia, rendimiento y disfrute, pensando para que las motive para seguir en esta línea” en relación a la Su 14

Los planteles del CUC están conformados en Sub 16: Katherina Correa, Robertina Gutiérrez, Tisiana Cabrera, Franca Forsetti, Tiziana Urrea, Nicol Avila, Pía Lorca, Guadalupe Vargas, Florencia Palavecino, Josefina Grecco, Julieta Zavisza, Mora Figueroa, Sofía Baeza Olea, Tiziana Seletti.

En Sub 14 jugarán: Uma Cerda, Sofía Varela, Luna García, Juana Lance, Sofía González, Noelany Querci, Melanie Hanz, Olivia Albaiceta, Martina Falivene, Lucia Rodríguez, Jazmín Ramírez, Camila Blanco, Martina González, Ana Paula Lucero