CABA: la inflación de septiembre marca aceleración y alcanza 35% interanual

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 2,2% en septiembre, lo que representa una aceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había sido de 1,6%. Con este registro, el IPC porteño acumula un alza del 22,7% en los primeros nueve meses de 2025 y una variación interanual de 35%.

Los sectores que más impulsaron el aumento de precios en septiembre fueron Transporte, seguido de Recreación y cultura, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Cuidado personal. En detalle, el rubro transporte subió 3,5%, impulsado por los combustibles, lubricantes y pasajes aéreos, mientras que recreación y cultura aumentó 3,1% debido a los servicios recreativos y deportivos.

Dentro del rubro Vivienda, agua, electricidad y combustibles, el incremento fue de 2,4%, con incidencia de 0,48 puntos porcentuales por actualizaciones en los precios de los alquileres y servicios de reparación de viviendas. Por su parte, la Salud subió 2% por ajustes en las cuotas de medicina prepaga, y Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2%, principalmente por frutas, verduras y pan.

El informe también detalla que los bienes acumularon un aumento del 2,3% en septiembre, mientras que los servicios subieron 2,1%, con alzas acumuladas de 16,7% y 26,5% respectivamente en lo que va del año. Estos números reflejan un ritmo de incremento sostenido en los precios, que impacta en el poder adquisitivo de los porteños.

El INDEC difundirá este martes 14 de octubre a las 16 el IPC nacional de septiembre, y los analistas privados estiman que la inflación podría ubicarse por encima del 2%, en línea con las expectativas del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En agosto, la inflación nacional fue de 1,9% y acumuló 33,6% interanual.