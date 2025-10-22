Festejo de Biguá en el retorno de los equipos neuquinos al Ruca Che

Biguá e Independiente se volvieron a presentar en el Ruca che por la Liga Nacional de Básquet, con triunfo para el elenco verde sobre Berazategui, y derrota previa de las rojitas en manos de Obras Sanitarias. Hoy miércoles sigue la acción con doble cotejo, invirtieron rivales para los equipos provinciales.

Para Biguá significó su segundo triunfo en la competencia, justamente en la misma cantidad de partidos como local. El elenco que dirige Rubén Jaime se impuso a Berazategui por 80-70, luego de un primer cuarto esquivo de 17-26, y una reacción en el segundo que la dejó arriba 41-39. En el tercero mantuvo ventajas y cerró de gran forma en el cuarto con ventaja de diez.

Rocío Bereilh la goleadora del partido con 25 puntos, Agustina García con 24 y Agustina Jourdheuil con 12 las goleadoras. Acevedo la destacada en la visita con 23 unidades, 18 para Andujar y 11 de Lignac.

Obras abrió el juego con 7 triples seguidos y desde ahi manejó los hilos del cotejo

Previamente, fue derrota de Independiente ante Obras Sanitarias por 54-68 en un cotejo donde la visita abrió el cotejo con 7 tripes consecutivos, que marcaron la diferencia en un juego que dominó en el resultado, pero que en el juego fue parejo. Al descanso se fuero 23-38, y mantuvo diferencias en el tercero. Cuando las rojas se metieron en partido, nuevamente la neuquina Julia Bosque apareció dos triples y sentenció el juego para la visita, que se mantiene líder de la competencia.

Bosque fue determinante con 20 puntos en la visita, seguida por Gentinetti con 12 y Chagas con 10. En las locales Julieta Tell aportó 12, Josefina Cortes 10 y la juvenil Valentina Canales 9.

Las acciones siguen hoy miércoles, desde las 18.30hs Biguá se enfrentará a Obras Sanitarias, mientras que Independiente cerrará la jornada ante Berazategui 21hs.