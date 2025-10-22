La montaña lo vio guiar a miles, ahora él necesita una mano: colecta solidaria por “Palito” Gatica

San Martín de los Andes vuelve a demostrar que la solidaridad es parte de su identidad. Vecinas, vecinos, comercios e instituciones se unieron para acompañar a Adolfo “Palito” Gatica, un querido guía de montaña que dedicó su vida a mostrar los paisajes patagónicos y hoy necesita ayuda para recuperar su salud.

“Palito”, reconocido y querido por su calidez y por haber guiado a generaciones de montañistas y visitantes, debe viajar a Buenos Aires para realizar estudios médicos fundamentales. Estos exámenes son clave para obtener un diagnóstico certero y avanzar con su tratamiento.

Sin embargo, los costos de traslado, alojamiento y atención médica resultan imposibles de afrontar en este momento, por lo que la comunidad lanzó una colecta solidaria para reunir los fondos necesarios.

La campaña se difunde a través de redes sociales y medios locales, bajo el lema “Entre todos podemos ayudar”, una frase que ya inspira a cientos de personas a sumarse. Desde la organización remarcan que las donaciones deben hacerse únicamente al alias oficial (palito.lanin titular de la cuenta: Susana Ester Gómez), garantizando la transparencia y el destino directo de los fondos.

La campaña se difunde a través de redes sociales y medios locales, bajo el lema “Entre todos podemos ayudar”, una frase que ya inspira a cientos de personas a sumarse. Desde la organización remarcan que las donaciones deben hacerse únicamente al alias oficial (palito.lanin titular de la cuenta: Susana Ester Gómez), garantizando la transparencia y el destino directo de los fondos.

“Palito siempre estuvo para todos, con su sonrisa y su amor por la montaña. Hoy es él quien necesita que estemos para él”, expresaron desde el grupo organizador de la colecta.

El gesto de solidaridad se multiplica en toda la región: restaurantes, clubes y emprendimientos locales difunden la iniciativa para ayudar a un vecino ejemplar, cuya historia refleja el espíritu solidario y resiliente de San Martín de los Andes.

Desde la organización agradecieron cada aporte, cada mensaje y cada difusión. “Lo importante es que Palito pueda viajar, hacerse los estudios y volver a disfrutar de la montaña que tanto ama”, señalaron.

Una vez más, la comunidad demuestra que, cuando se trata de tender una mano, nadie camina solo en la cordillera