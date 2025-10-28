Milei citó a un grupo de gobernadores para negociar reformas clave

El presidente Javier Milei activó su estrategia de construcción política y convocó para este jueves por la tarde a al menos 15 gobernadores a la Casa Rosada, donde iniciará las primeras conversaciones formales para avanzar con las reformas que buscará enviar al Congreso. La reunión está prevista para las 17:00 y marcará el primer gesto institucional del nuevo gobierno hacia las provincias.

Del lado nacional, acompañarán al mandatario el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. La convocatoria incluye a mandatarios de distintos signos políticos, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis). Alfredo Cornejo (Mendoza) no podrá asistir por un viaje previamente programado y enviará a su vicegobernadora, Hebe Casado.

“Queremos discutir en conjunto estos acuerdos, porque ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, había afirmado Milei la noche de su triunfo, al destacar que muchas provincias no tuvieron al kirchnerismo como segunda fuerza, sino a partidos provinciales con los que busca construir puentes. Su mensaje dejó claro que el gobierno nacional espera apoyos pragmáticos para avanzar sin dilaciones con su agenda económica y política.

El encuentro del jueves será el primer paso concreto para medir respaldos legislativos y comenzar a delinear los consensos que Milei necesita para impulsar su primer paquete de reformas estructurales.