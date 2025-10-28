Pellegrino brilla en Lanús: elegido el mejor D.T tras un octubre perfecto

Mauricio Andrés Pellegrino fue elegido como el Mejor director técnico del mes por la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol, tras un octubre brillante al frente de Lanús. El conjunto granate sumó tres victorias consecutivas que no solo le permitieron escalar al cuarto puesto del Grupo B, sino también asegurar su lugar en los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

“La LPF reconoce a Mauricio Pellegrino como el Mejor D.T del mes. Lanús logró tres triunfos en octubre y se clasificó a la próxima instancia del campeonato”, comunicó la liga a través de sus redes sociales.

El técnico del “Granate” logró revertir la situación complicada que atravesaba el club, devolviéndole solidez, confianza y protagonismo. Además, Lanús encara con impulso su compromiso internacional: deberá disputar la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, con la ilusión de llegar a la final del torneo continental.

En el plano local, Pellegrino y su equipo se preparan para un clásico clave frente a Banfield por la fecha 14 del Clausura. De lograr el triunfo en el Florencio Sola, Lanús dejará sin Playoffs a su eterno rival en su propia cancha, consolidando un mes inolvidable.

Este reconocimiento llega en un momento cúlmine de su ciclo, reflejando un proyecto que, tras un inicio irregular, comienza a mostrar resultados concretos dentro y fuera de la cancha. Pellegrino ahora busca mantener la racha, sostener el protagonismo del equipo y llevar al Granate a cerrar un año exitoso en todos los frentes.