El Gobierno neuquino busca aval legislativo para acceder a créditos internacionales destinados a obras urbanas y turísticas

El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura dos proyectos de ley para solicitar autorización a fin de contraer financiamiento con organismos multilaterales por hasta 150 millones de dólares cada uno, con el objetivo de impulsar obras estratégicas de infraestructura urbana y turística en toda la provincia.

Una de las operaciones está prevista con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a financiar el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, que incluye obras de servicios básicos, movilidad sostenible, infraestructura para el transporte público, espacios públicos, equipamiento comunitario y regularización dominial en barrios populares. La iniciativa también contempla capacitaciones y modernización de herramientas para la planificación urbana.

En paralelo, Figueroa propone avanzar con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado al programa Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1, que busca fortalecer el turismo como motor económico. El plan prevé mejoras en rutas estratégicas, accesos a destinos turísticos clave y obras para visitantes como miradores, senderos, muelles, estacionamientos, señalética y refuerzo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Ambas operaciones contemplan hasta 32 años para su repago, con un período de gracia de hasta siete años y condiciones financieras acordes a las líneas tradicionales de estos organismos.

El proyecto también incluye una cláusula para restituir el margen de endeudamiento previsto en la ley provincial 3434 –actualmente reducido por el reciente financiamiento obtenido con la CAF– manteniendo operativo el límite de 500 millones de dólares autorizado para futuros proyectos de inversión.

Figueroa fundamentó que Neuquén enfrenta desafíos estructurales en infraestructura y planificación urbana, con marcadas desigualdades entre regiones en acceso a servicios básicos, conectividad y oferta de suelo urbanizado. Aseguró que este esquema de financiamiento internacional permitirá sostener un desarrollo territorial equilibrado, mejorar la calidad de vida en barrios populares y consolidar al turismo como eje central de generación de empleo y crecimiento económico.

Las negociaciones con el BID se encuentran en etapa avanzada y podrían ser evaluadas por su Directorio a principios de diciembre. El Ejecutivo busca que la Legislatura habilite con anticipación las herramientas legales para garantizar la inmediata disponibilidad de los fondos una vez aprobadas las operaciones.