Moretti prometió, no cumplió y el plantel de San Lorenzo se manifestó

La tensión en San Lorenzo volvió a estallar. Lo que parecía una tregua entre el plantel y la dirigencia se transformó en un nuevo capítulo del caos azulgrana. Marcelo Moretti, presidente del club, había prometido que los sueldos atrasados se abonarían en las próximas horas, pero el dinero nunca apareció y los futbolistas decidieron frenar las prácticas en señal de protesta.

El primero en intentar calmar las aguas fue “La Roca” Sánchez, mánager del club, quien había logrado que los jugadores se entrenaran tras un diálogo con los referentes. Sin embargo, la paciencia se agotó. Con varios meses de atraso salarial y promesas incumplidas, los futbolistas tomaron la decisión de no volver a entrenarse hasta que se regularice su situación.

Moretti se había reunido con los líderes del plantel, entre ellos, Alexis Cuello, Nery Domínguez, Ezequiel Cerutti y Facundo Altamirano, para garantizarles que el pago se efectivizaría de inmediato. Pero la realidad fue otra: el dinero nunca impactó en las cuentas y el malestar explotó puertas adentro del vestuario.

El conflicto llega en uno de los momentos más delicados de la gestión Moretti, marcada por tensiones internas, una deuda millonaria y un club que parece caminar al borde del abismo. Mientras el presidente intenta recomponer su imagen tras haber sido restituido en su cargo por la Justicia, el plantel atraviesa una crisis que refleja el desorden que golpea a toda la institución.