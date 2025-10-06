Después de una semana, encontraron en Entre Ríos al hombre que era buscado

Después de una semana de intensa búsqueda, las autoridades hallaron en Entre Ríos al hombre de 33 años que había desaparecido el 30 de septiembre en Tolosa, La Plata. Había salido de su casa en bicicleta para buscar a su hija, pero nunca llegó a destino.

Fuentes judiciales confirmaron que fue encontrado en buen estado de salud por personal del puesto de Control Vial de Mabragaña, dependiente de la Policía de Entre Ríos. Los agentes enviaron una foto a la fiscalía platense, donde su hermano logró reconocerlo.

Según informaron, el hombre no fue víctima de ningún ilícito y padece problemas de salud mental. Ante su aparición, la Policía Bonaerense canceló el rastrillaje que se iba a realizar en el Parque Pereyra Iraola y se dio por finalizada la causa por averiguación de paradero.

Durante la búsqueda, la fiscal María Cecilia Corfield había dispuesto una serie de medidas: revisión de cámaras, informes de SUBE, Migraciones y Red Link, y declaraciones de familiares. La denuncia inicial había sido presentada por su madre, de 69 años, quien contó que su hijo la había llamado el día de la desaparición para avisarle que iría al Parque Pereyra.

El hallazgo puso fin a siete días de preocupación y alivió a una familia que había pedido ayuda en redes sociales para dar con su paradero.