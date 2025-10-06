El secretario del Tesoro de EE.UU. recibió a Luis Caputo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió en Washington al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y confirmó que continúan las negociaciones para brindar asistencia financiera a Argentina. “Un placer darle la bienvenida a Luis Caputo y la delegación argentina a la secretaria del Tesoro”, publicó Bessent en sus redes sociales, donde también agregó que se mantendrán “productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”.

El encuentro se da a pocos días de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, prevista para el 14 de este mes en la Casa Blanca. Caputo arribó el sábado a Estados Unidos acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, con el objetivo de avanzar en la definición de los mecanismos de asistencia, que podrían incluir un swap de monedas por US$20.000 millones, un crédito stand-by y el rescate de bonos.

La negociación se produce en un contexto de alta tensión financiera en Argentina. El dólar oficial cerró en $1455 en el Banco Nación, mientras que los dólares financieros operan cerca de los $1500 y el riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos. Este panorama refuerza la urgencia de acuerdos concretos con las autoridades estadounidenses para estabilizar los mercados y sostener la economía.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que mantiene conversaciones con el Tesoro de EE.UU. sobre planes de asistencia financiera para el país. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, informó que dialogó con Bessent sobre “los amplios planes de asistencia financiera de EE.UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG”, la moneda del FMI. La utilización de estos Derechos Especiales de Giro permitiría financiar a naciones con mayores necesidades, incluido Argentina, mediante mecanismos coordinados a nivel internacional.