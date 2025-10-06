Río Gallegos: detienen a hombre por robo y hallan a menor desaparecida

El caso comenzó el pasado jueves en la calle Ramón y Cajal al 1500, en Río Gallegos. Según la denuncia del propietario, un hombre ingresó al local, amenazó al personal con un cuchillo y se llevó la caja registradora con dinero en efectivo.

Tras el asalto, el sospechoso se dio a la fuga, lo que motivó la intervención inmediata de la Comisaría Cuarta de la capital de Santa Cruz.

Investigación policial y allanamiento

La División Investigaciones Zona Sur realizó un trabajo de campo que incluyó análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios. Estas diligencias permitieron identificar al sospechoso y determinar su domicilio.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos autorizó un allanamiento. Durante el operativo, la policía detuvo al imputado y secuestró elementos vinculados al robo: prendas de vestir, zapatillas, una gorra y un teléfono celular.

Hallazgo de menor desaparecida

El hallazgo más relevante ocurrió cuando las autoridades encontraron a una adolescente que contaba con un reporte de desaparición activo y estaba bajo tutela estatal.

El comisario mayor Luis Poblete confirmó que la joven fue inmediatamente puesta a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos y posteriormente reintegrada a un hogar convivencial.

Este descubrimiento generó la apertura de un expediente complementario por parte de las autoridades de niñez y adolescencia, sumando una nueva gravedad al caso del detenido.