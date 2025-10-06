Villarruel justificó su encuentro con el gobernador kirchnerista, Insfrán

Tras el impacto político que generó su participación en el acto oficial por el 50° aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a justificar su foto con el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán, con quien compartió el palco principal durante la conmemoración del Día del Héroe Formoseño.

“Como Vicepresidente y Presidente del Senado, que es la Casa de las Provincias, prometí recorrer todo el país. Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada una”, publicó Villarruel en su cuenta de X (ex Twitter), al día siguiente del acto. “Cada abrazo, cada carta que me llevo, son parte del cariño de los argentinos y del deber de recorrer nuestra extensa y rica Nación. Faltan cinco. Todo por Argentina”, agregó en su mensaje, en medio del revuelo que despertó su presencia en Formosa.

La imagen de Villarruel junto a Insfrán, uno de los gobernadores más cercanos al kirchnerismo, sorprendió al arco político y fue interpretada como un gesto institucional de diálogo y respeto federal entre dos figuras de ideologías opuestas: la dirigente liberal y el histórico mandatario peronista. El encuentro también reunió a autoridades nacionales, provinciales, familiares de los caídos y exsoldados veteranos del Regimiento de Infantería de Monte 29.

Consultada por la prensa local al retirarse del predio militar, la vicepresidenta llamó a la unidad nacional. “Invito a todos los argentinos a ir pensando que es tiempo de la unidad nacional”, afirmó Villarruel desde la Plaza de Armas de la Victoria, escenario del ataque ocurrido en 1975, donde murieron trece personas y que dio origen a la fecha conmemorativa del Día del Héroe Formoseño.