El BPN cumple 65 años y refuerza su presencia en toda la provincia

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) celebra 65 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades más importantes del sur del país y un pilar clave en el desarrollo económico y social de la provincia.

“Estamos celebrando los 65 años de la creación del banco, muy contentos y orgullosos de todo el trabajo que realizamos a lo largo de este tiempo”, expresó el presidente del BPN, Gabriel Bosco, en declaraciones al programa Neuquén.Ar por AM550. Bosco aprovechó la ocasión para saludar a los empleados de todas las sucursales y de Casa Central.

Bosco destacó que el banco continúa ampliando su red y fortaleciendo su presencia territorial. “Estamos creciendo sostenidamente. En los últimos dos años inauguramos oficinas en lugares donde no teníamos presencia, y en la ciudad de Neuquén abrimos una sucursal muy importante, la de Rhodas, que ofrece las mismas opciones que Casa Matriz”, señaló.

Como parte de los festejos por el aniversario, el BPN lanzó una promoción especial durante todo el mes de octubre: “Tenemos una promoción con la tarjeta Confiable, con 12 cuotas sin interés y hasta 15% de descuento, además de cuotas sin interés con BPN Máster, dentro del club de beneficios del banco. Todos los comercios adheridos pueden consultarse en la web del banco”, explicó Bosco.

El titular del BPN remarcó también la importancia de contar con una entidad financiera provincial: “No todas las provincias tienen su propio banco, y eso marca una diferencia enorme. El BPN es totalmente público y cumple un rol fundamental al acompañar las políticas de desarrollo del Gobierno provincial, especialmente en esta nueva gestión del gobernador Rolando Figueroa”, sostuvo.

Finalmente, Bosco expresó su reconocimiento a los trabajadores de la institución: “Aprovecho este aniversario para agradecer y saludar a cada uno de los empleados y empleadas que forman parte de la gran familia del Banco Provincia del Neuquén”.