El Paseo de la Costa se prepara para recibir este fin de semana dos de los eventos más esperados por los vecinos de la región: “Confluencia de Sabores” y “Neuquén Emprende”, que por primera vez compartirán espacio y programación para potenciar la experiencia del público y el crecimiento de los emprendedores locales.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, destacó que esta unión entre ambas ferias “es una experiencia que venimos trabajando hace tiempo con el área de María Pasqualini, porque entendimos que los emprendedores generan un gran volumen de propuestas, pero necesitaban más movimiento y servicios para aprovechar todo su potencial”.

“Confluencia de Sabores siempre ofreció una estructura más amplia, con más servicios para los visitantes —explicó Cayol en Noticiero Central de 24/7—, por eso decidimos integrar ambos eventos para que se beneficien entre sí. ‘Neuquén Emprende’ necesitaba más circulación, y nosotros, desde la parte gastronómica y turística, podíamos aportar eso: baños, seguridad, horarios extendidos y toda una logística pensada para el disfrute de las familias”, detalló.

El funcionario remarcó que la iniciativa busca consolidar a Neuquén como un destino de turismo urbano, gastronómico y emprendedor, al atraer no solo a los vecinos sino también a visitantes de otras localidades. “Queremos que la gente venga a vivir una experiencia completa: que pueda comer, recorrer, comprar y disfrutar de artistas locales en un mismo lugar”, señaló.

Los eventos se desarrollarán este viernes y sábado, de 15 a 24, con entrada libre y gratuita, en el Paseo de la Costa. Habrá food trucks, stands de productos locales, shows musicales, cervezas artesanales, pastelería, productos regionales y propuestas para toda la familia.

“Neuquén Emprende es una vidriera muy importante para quienes trabajan con esfuerzo todo el año. Y Confluencia de Sabores se ha convertido en una marca registrada de la ciudad. Juntos, son un motor para el turismo y la economía local”, aseguró Cayol.

Desde el municipio también destacaron el impacto social y humano que tienen este tipo de iniciativas. “No solo se trata de vender o mostrar productos —agregó Cayol—, sino de generar vínculos, fomentar el trabajo, fortalecer la identidad neuquina y ofrecer espacios de encuentro. Eso también es promoción humana.”

El fin de semana promete así una gran convocatoria en la costa del Limay, donde los sabores, los aromas y el talento local se combinarán en una celebración que ya es parte del ADN neuquino.