El jurado popular declaró este sábado culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en Chaco. La resolución se conoció tras un cuarto intermedio iniciado el viernes, cuando no se alcanzó un veredicto.

César Sena fue considerado autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano y Acuña, fueron declarados partícipes primarios del mismo delito.

Las penas serán determinadas en una audiencia de cesura que la jueza técnica Dolly Fernández convocará en los próximos días.

Condenas por encubrimiento y una absolución

De los otros cuatro imputados, el jurado resolvió distintas responsabilidades:

Gustavo Obregón y Fabiana González : culpables de encubrimiento agravado .

Gustavo Melgarejo : culpable de encubrimiento simple .

Griselda Reynoso: no culpable. A pedido de su defensa, la jueza Fernández ordenó su inmediata libertad.

Antes de finalizar la audiencia, la magistrada recordó al jurado su obligación legal de no revelar deliberaciones ni dialogar con la prensa.

Cómo fue la deliberación del jurado

Un proceso que se extendió más de lo previsto

El jurado comenzó a deliberar el viernes al mediodía, con la expectativa de un veredicto antes de las 20. Sin embargo, la complejidad del caso —siete imputados, múltiples delitos y más de dos semanas de testimonios y pruebas— llevó a extender el debate hasta este sábado.

Fuentes judiciales explicaron que en procesos así “es normal que se prolongue la deliberación”.

El marco legal

La normativa establece un mínimo de dos horas de discusión y exige un veredicto unánime. Durante la última jornada del juicio, la jueza Fernández leyó al jurado una síntesis y las posibles calificaciones legales para cada acusado.

Los alegatos y las últimas palabras

Durante los alegatos, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado solicitó condenas para los principales acusados. Destacó el contexto de violencia y la relación conflictiva entre Cecilia y César Sena, apoyado en mensajes, testimonios y pericias.

En sus últimas declaraciones:

Emerenciano Sena negó cualquier participación y repasó su trayectoria social.

Marcela Acuña dijo haber actuado “como mamá” para proteger a su hijo, pero rechazó haber intervenido en el crimen; además denunció manipulación política y pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño.

César Sena decidió guardar silencio.

El juicio concluyó tras casi dos semanas de testimonios, pericias y cruces entre fiscalía, querella y defensas.

Las imputaciones detalladas