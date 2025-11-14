En Resistencia, este viernes se espera el veredicto del jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, luego de que el jueves se presentaran los alegatos de clausura de todas las partes involucradas.

La jornada comenzará con la jueza Dolly Fernández brindando al jurado las instrucciones finales, donde resumirá los hechos y explicará las distintas opciones de veredicto disponibles. Posteriormente, los integrantes del jurado se retirarán a una sala contigua para deliberar, en un proceso que no debería extenderse más de dos horas.

Quiénes son los acusados de los asesinatos

Este adelanto en el cierre del debate, que inicialmente se esperaba para fines de noviembre, marca un momento decisivo en el proceso judicial. Una vez concluida la deliberación, se dará a conocer la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los siete acusados: César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González.

En la audiencia del jueves, tanto la fiscalía como la querella solicitaron que los imputados sean declarados culpables, mientras que las defensas pidieron cautela y que se revise minuciosamente la responsabilidad individual de cada acusado.

Tras el veredicto, en los próximos días se desarrollará la audiencia de cesura donde se determinarán las penas correspondientes en caso de condena. Este proceso judicial ha generado gran expectativa en la región y representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para Cecilia Strzyzowski.