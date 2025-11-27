Un tour de compras con 60 pasajeros argentinos fue víctima de un violento asalto armado este jueves a las 6.15 de la mañana en cercanías de la Cuesta de Chacabuco, a pocos kilómetros de la Ruta 5 Norte, camino a Santiago de Chile. La zona, según relataron los afectados, carece de señal de celular, lo que dificultó la inmediata denuncia del hecho.

El colectivo, que había partido desde Mendoza, quedó completamente varado luego de que los delincuentes se llevaran documentación, dinero, pertenencias personales y las llaves del vehículo.

Una emboscada en la ruta

El robo ocurrió cuando el chofer detuvo la marcha al ver lo que parecía la pinchadura de otro vehículo, que en realidad era parte de una trampa preparada por los asaltantes. En segundos, un grupo armado rodeó el ómnibus y otros cuatro autos se sumaron al ataque.

Yanina Gordillo, administrativa de la empresa de transporte, relató a Cadena 3 que se bajaron “cinco sujetos con armas largas, muy violentos”, y afirmó que los choferes fueron golpeados, aunque no hubo heridos de gravedad entre los turistas.

Las autoridades chilenas aún no confirmaron identidades ni detenciones vinculadas al ataque. Según testimonios de los damnificados, los delincuentes actuaron con un modus operandi similar al de bandas conocidas como “piratas del asfalto”, habitualmente dedicadas a atacar camiones en rutas internacionales.

Pasajeros sin documentos y sin poder regresar

Desde la empresa transportista indicaron que el colectivo no pudo continuar viaje porque los ladrones se llevaron las llaves, y señalaron que uno de los principales inconvenientes es la pérdida masiva de documentación personal, lo que impide el inmediato retorno a la Argentina.

Por este motivo, los pasajeros deberán aguardar la intervención de la Embajada Argentina en Chile, que gestionará los trámites y certificados necesarios para que el grupo pueda volver al país.

La investigación quedó en manos de Carabineros, que por el momento no brindó detalles sobre los autores ni avances en la búsqueda.