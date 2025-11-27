La Provincia de Mendoza oficializó una profunda actualización de su Ley de Tránsito, confirmando que los conductores ya no estarán obligados a portar documentación física para circular. A partir de ahora, licencias, cédulas del vehículo y comprobantes de seguro tendrán la misma validez tanto en formato papel como en soportes digitales, incluidos aplicaciones móviles o archivos electrónicos.

La reforma fue promulgada recientemente y la modificación central recae en el Artículo 40 de la Ley Provincial 9.024, que reconoce explícitamente la equivalencia entre ambos formatos. De este modo, ninguna autoridad podrá exigir la versión impresa, y toda documentación deberá ser devuelta de inmediato tras su verificación.

Adiós a la cédula impresa

La decisión formaliza una práctica que ya venía adoptándose en distintos controles: mostrar la documentación desde el celular. Con la nueva normativa, esto deja de ser una interpretación flexible y pasa a convertirse en derecho del conductor, eliminando trámites y reduciendo cargas burocráticas.

Auditorías y nuevas reglas administrativas

La actualización también introduce cambios en el esquema de funcionamiento de los organismos viales:

Delegación Municipal: Los municipios conservan la facultad de otorgar la Licencia Nacional de Conducir , pero deberán someterse a auditorías provinciales cuyos resultados serán informados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) .

Cambio de domicilio: Ya no será obligatorio actualizar la licencia cuando el titular cambie su domicilio dentro de la provincia. La credencial seguirá vigente hasta su fecha de renovación, lo que simplifica trámites y colabora con la modernización de los registros.

Con esta reforma, Mendoza avanza hacia la digitalización plena de trámites viales y adapta su normativa a los usos actuales, donde el teléfono móvil se convierte en el único soporte necesario para circular.