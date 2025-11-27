Los Bomberos Voluntarios de Plottier tuvieron trabajo este jueves, tanto por la mañana y la tarde, cuando debieron asistir y ayudar en distintas situaciones ocurridas en la localidad. El primer hecho fue por la mañana, cuando se detectó un gran incendio de pastizales que debió ser contenido con ayuda de las autoridades.

El mismo se desató en la calle San Martín al fondo, donde se encontraron con una llamarada en un baldío. Los Bomberos trabajaron intensamente para apagarlo y evitar que se expanda.

La segunda situación ocurrió alrededor de las 14, cuando recibieron la alerta de que dos personas habían sufrido un incidente vial. Se trataba de un adulto y un menor.

Según relataron desde Bomberos, ocurrió en la Avenida del Trabajo 2600, cuando el conductor circulaba con un niño en una moto y por aparentemente intentar esquivar a alguien, perdieron el control del rodado y cayeron al desagüe de esta calle.

Afortunadamente los dos ocupantes fueron asistidos por vecinos y transeúntes que estaban en la zona, quienes los ayudaron a salir de donde habían caído. Posteriormente las autoridades confirmaron que ambas personas, el adulto y el menor, estaban bien de salud y no presentaban lesiones de gravedad.