Jueves 27 de Noviembre, Neuquén, Argentina
El Barracas Central de los Tapia, premiado en los Alumni que se entregaron en AFA

La estatuilla que bridan los dirigentes y ex dirigentes del fútbol argentino reconoció a la institución que preside el hijo del presidente de la AFA, en la misma sede de la AFA.

Por Oscar Méndez
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 18:22
Claudio Tapia, en el centro de los hermanos Sastre, los máximos directivos del Deportivo Madryn.

“El mundo sólo dice que tú y yo estamos locos”, rezaba el genial “Chespirito” mexicano a principios de los ’90. El fin de año de AFA no tiene desperdicio y no para de sumar capítulos desopilantes, dignos de una nueva zaga humorística.

En la semana de los pasillos, el de espaldas a Rosario Central por parte de Estudiantes y el de Tigre a Lanús con honor tras la obtención de la Copa Sudamericana, AFA fue sede de la entrega de los premios Alumni.

La estatuilla que brindan ex dirigentes y actuales del fútbol argentino contó con la presencia de Claudio Tapia y Pablo Taviggino (autoridad máxima del Consejo Federal) y entre los rubros a reconocer hubo dos muy llamativos: institución destacada por mejor atención a los visitantes y mérito por la remodelación del estadio.

Ambas quedaron en las vitrinas de Barracas Central, uno de los integrantes de los playoffs de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 (enfrentará a  Gimnasia y Esgrima La Plata el lunes a las 17), presidido por Matías Tapia, hijo del “Chiqui”, que decidió ponerle al reconocido estadio el mismísimo nombre de su padre. Recalculando.

No suma

La batalla de los egos vuelve a restarle al título de la Asociación del Fútbol Argentino que en La Fortaleza fue insultado por todo el estadio, más allá de la pancarta inducida en la popular local en agradecimiento a su gestión.

Los insultos a Tapia en todas las canchas del fútbol nacional van camino a convertirse en un grito de protesta contra él y su gestión. Una interna fuerte que las transmisiones televisivas no pueden ocultar, más allá del “silencio ztampa” de relatores y comentaristas.

