Tras días sin clases y un reclamo en la propia institución, la comunidad de la EPET 2 de Centenario se movilizará pidiendo que un director acusado de violencia laboral y de género no regrese a la escuela. La movilización será el viernes a las 8, desde el establecimiento hasta el Consejo Provincial de Educación, en la capital neuquina.

Según los docentes y familiares, los hechos fueron comprobados y al director se le inició un sumario administrativo por violencia contra trabajadoras de la EPET. La indignación estalló cuando este miércoles se enteraron que el hombre había vuelto a la escuela para reincorporarse en sus funciones, por lo cual se auto convocaron y suspendieron las clases hasta recibir una respuesta sobre cómo continuará la situación.

Como primera medida de fuerza, este miércoles y jueves no hubo clases en la escuela y se organizó una jornada de visibilización en el establecimiento, informando a los padres lo que estaba ocurriendo. Los denunciantes relataron que sufrieron maltrato, incluso algunos llegaron a tomarse licencia.

También reclaman que una vez que se reincorporó siguió "maltratando, provocando y amenazando a los jefes de departamentos". Según indicaron, la disposición de la Dirección de Técnica notificó la sanción al agente denunciado con un apercibimiento por escrito y dispuso su reintegro a las tareas habituales, además de recomendar a la supervisión un acompañamiento para recomponer el clima laboral.

"Para expresar nuestro repudio al apercibimiento otorgado al director, quien fue hallado responsable en un sumario administrativo por hechos de violencia laboral y de género contra trabajadoras de la institución" manifestaron.

Este viernes, pedirán que el hombre no vuelva a trabajar a la institución, ya que consideran que "su presencia pone en riesgo el bienestar y la seguridad de trabajadoras, estudiantes y familias". Convocan a familias de la escuela y a toda la comunidad que quiera acompañar el reclamo.