El Plan Orgullo Neuquino avanza en todos los barrios de la ciudad y anunciaron que en poco tiempo se culminará la pavimentación de 20 cuadras en una importante zona. Se trata de las calles Punta de Indio, Pergamino y Chivilcoy, ubicadas en el límite con Plottier.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, comentó que actualmente se avanza sobre las calles Pergamino y Punta de Indio donde se asfaltan unas 12 cuadras. En paralelo, se ejecutan otras tres hacia el sur y que llegarán hasta Trenque Lauquen.

“Esta primera parte se comienza a pavimentar el próximo martes, que es el sector de Chivilcoy hasta Punta Indio, y Punta Indio hasta Crouzeilles”. Toda la obra de asfalto estará lista para la primera quincena de diciembre.

“El objetivo es tener listo hasta Crouzeilles de manera tal de poder habilitar y darle continuidad a lo que es la obra de Chivilcoy (que ya está asfaltada e inaugurada), Pergamino y Punta de Indio hasta el cruce con Crouzeilles”, agregó.

Nicola indicó que en una segunda etapa se concluirá con la calle Pergamino en unos 300 metros hacia el sur, desde Chivilcoy hasta Trenque Lauquen, para comunicar con la Bajada de Maida. “Esto es parte de lo que nosotros planteamos dentro del Plan Orgullo Neuquino, de las nuevas avenidas o troncales que mejoran la conectividad dentro de la ciudad y en sus ingresos. Hay mucho tránsito hacia Plottier y por esta zona se podrán derivar muchos autos”, resaltó.

Más obras concretándose

Por otro lado, comentó que en breve se conocerán las ofertas para la obra de asfalto de Crouzeilles desde Genco, Bragado y Maida. “La conectividad con la Autovía Norte va a estar garantizada a partir de esta importante obra”.

Nicola recordó que en paralelo se asfalta la Avenida Crouzeilles donde “ya hay más de 1.000 metros de los 3.000 que están pavimentados. Toda la zona del hipódromo entre Punta Indio y Genco está con mucho avance de cordón cuneta. En ese sector tenemos el pluvial enterrado, se está trabajando en el movimiento de suelo y en pocos días más vamos a estar pavimentando”.

Por último, declaró que también se avanza sobre Genco hacia Belgrano donde se hormigonó el canal a cielo abierto. Todas estas obras permitirán a ese sector del oeste contar con 80 nuevas cuadras de asfalto.