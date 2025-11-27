El Gobierno ya está trabajando en una serie de modificaciones importantes que se aplicarán en los próximos meses y que alcanzan áreas muy sensibles del Estado. En la Casa Rosada explican que serán cambios graduales, que no se verán todos juntos, pero que marcarán una nueva etapa para el Ejecutivo.

Uno de los primeros movimientos será en el Ministerio de Seguridad. Antes del 10 de diciembre asumirá Alejandra Monteoliva, que ya decidió quién será su secretario de Seguridad: Martín Ferlauto, abogado y actual director de Normativa y Legislación. Ferlauto ya trabajó en Migraciones durante el gobierno de Mauricio Macri y fue funcionario municipal en General Pueyrredón.

Otro punto de atención es Migraciones. El Gobierno admite que es “muy probable” que cambie su titular, Sebastián Seoane, especialmente después de la reforma que impulsó Patricia Bullrich esta semana. Con esa modificación, el organismo dejó de ser solo administrativo y pasó a tener rol operativo en el control fronterizo, lo que exige un perfil diferente al actual.

También habrá movimientos fuertes en el Ministerio de Defensa. Tras la jura de Carlos Presti, se espera una renovación total de la cúpula militar. En la Armada, el primer cambio sería la salida del almirante Carlos María Allievi, y ya suenan como reemplazantes los contraalmirantes Gustavo Lioi Pombo y Carlos Funes. En el Ejército, el Gobierno deberá nombrar a un nuevo jefe, y uno de los candidatos es Sebastián Ibáñez, actual responsable de Casa Militar. Además, la continuidad del jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, está prácticamente descartada.

La SIDE, dirigida por Sergio Neiffert, también será reestructurada. Se analizan cambios en el organigrama —incluida la eliminación o fusión de áreas— y una nueva reforma de la Ley de Inteligencia. El objetivo es actualizar las reglas sobre seguridad interna, el rol del personal y el funcionamiento de la comunidad de inteligencia. Dentro del Gobierno no hay acuerdo: algunos sostienen que Neiffert seguirá al frente y otros creen que será desplazado.

En el Ministerio de Justicia aún hay dudas. En la Casa Rosada reconocen que quieren hacer efectiva la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, pero todavía no hay acuerdo sobre quién lo reemplazará. El tema genera diferencias entre el sector que responde a Karina Milei y el que acompaña a Santiago Caputo, por lo que la decisión podría postergarse hasta febrero. También falta definir el equipo definitivo que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.