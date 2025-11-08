¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 08 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Indignación

Grabaron el violento asalto a una pareja en Fernández Oro: los amenazaron con un arma y les robaron la moto

Dos delincuentes armados asaltaron a una pareja en una plaza de la localidad rionegrina. El hecho fue registrado por vecinos que presenciaron la violenta escena.

Por Lucas Sandoval
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 09:54
El video del asalto circula en redes sociales y muestra el momento en que las víctimas piden ayuda.

Un violento robo a mano armada generó indignación en Fernández Oro. Dos delincuentes amenazaron con un arma de fuego a una pareja y se llevaron una motocicleta en una zona muy transitada del barrio Parque. Ocurrió sobre las calles Chile y Arrayanes, donde fue registrado por vecinos que grabaron la secuencia con sus celulares.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se puede ver a las víctimas corriendo y pidiendo ayuda tras ser sorprendidas por los asaltantes. Los ladrones, vestidos con ropa oscura y cascos, actuaron con total impunidad, sin preocuparse por la presencia de personas en el lugar.

Según contaron testigos, el joven que conducía la moto fue interceptado por los dos delincuentes, quienes lo apuntaron con un arma y le exigieron que entregara el vehículo. Desesperado y temiendo por su vida, no tuvo otra opción que ceder la moto y huir junto a su pareja para ponerse a salvo.

El hecho causó preocupación entre los vecinos, que reclamaron más presencia policial en la zona ante la seguidilla de hechos delictivos. Hasta el momento, no se informó si los autores fueron identificados.

