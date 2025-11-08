Un voraz incendio destruyó por completo el frigorífico municipal que era utilizado por el Banco Patagónico de Alimentos, ubicado en las calles Corrientes y Tierra del Fuego, de Centenario, cerca del autódromo de la ciudad. El fuego comenzó cerca de las 13:30 y se propagó con rapidez por la estructura de chapa y poliuretano, provocando el colapso parcial del techo minutos después.

Las pérdidas fueron totales: unas 100 toneladas de alimentos almacenados para la distribución semanal a más de 150 organizaciones del Alto Valle y 48 municipios de la región quedaron reducidas a cenizas. También se quemó un camión con caja térmica que se encontraba dentro del predio.

El presidente del Banco Patagónico de Alimentos, Pablo Nogués, en diálogo con Pancho Casado en Los sábados son de la AM por AM550, describió la escena como “desoladora” y expresó su pesar por el esfuerzo perdido. “Tantos años de trabajo y compromiso se diluyen en media hora. Lo único positivo es que no hubo heridos, porque todo ocurrió fuera del horario laboral”, señaló desde el lugar del incendio.

Gentileza Centenario Digital

Mientras los bomberos continuaban trabajando en los últimos focos, las pericias se encontraban demoradas. “No se puede avanzar con el peritaje hasta que no esté todo completamente apagado”, explicó Nogués, quien además confirmó que el equipo ya busca espacios alternativos para continuar la tarea solidaria.

Respecto a las causas del incendio, el titular de la organización indicó que se manejan varias hipótesis. “Tenemos comentarios de movimientos extraños antes del fuego; se habla de un foco iniciado en una esquina, del lado de afuera. No me animo a decir nada todavía, no sabemos si fue eso o un cortocircuito, pero no se descarta la intencionalidad”, afirmó.

Las cámaras de seguridad del galpón se perdieron entre las llamas, aunque vecinos de la zona contaban con registros que podrían ser clave para la investigación. En el lugar intervino personal policial, peritos y Bomberos Voluntarios de Centenario, junto a la colaboración del municipio.

A pesar del golpe, desde el Banco Patagónico de Alimentos transmitieron un mensaje de tranquilidad y continuidad a las instituciones que reciben su asistencia. “Vamos a seguir trabajando. Ya estamos evaluando cómo reconstruir el espacio y continuar con nuestra misión”, aseguró Nogués.

Para quienes deseen colaborar, pueden hacerlo comunicándose al número 2995779862 o mediante transferencia al alias: donacionesbpa.