El oficialismo aceleró los tiempos parlamentarios y fijó una hoja de ruta que dejará el Congreso trabajando a contrarreloj la semana próxima, con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 y dos proyectos fiscales clave antes de fin de año. La Cámara de Diputados tendrá doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, luego de una serie de reuniones internas que ya comenzaron a tensar el clima político.

El cronograma arranca el lunes, cuando quedarán formalmente constituidas las comisiones de Presupuesto y Hacienda —que volverá a estar conducida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch— y la de Legislación Penal, que repetirá la presidencia de la bullrichista Laura Rodríguez Machado. Un día después, el martes, el oficialismo buscará firmar los dictámenes de los tres proyectos para dejarlos listos para el debate en el recinto.

La estrategia fue confirmada por diputados opositores que en las últimas horas desfilaron por el despacho del titular de la Cámara baja, Martín Menem, donde se les comunicó la intención de avanzar sin demoras. También hubo un movimiento constante en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien mantuvo reuniones individuales con cada bancada para anticiparles cuántos lugares tendrán asignados en las comisiones. La falta de transparencia en ese reparto desató malestar en casi todo el arco opositor.

“Nadie sabe qué negocia con el otro”, se quejaron referentes parlamentarios de la oposición, que mostraron su disconformidad con el criterio de distribución. El método aplicado por el oficialismo, basado estrictamente en la proporcionalidad del sistema D’Hont, deja a La Libertad Avanza y Unión por la Patria con más del 70% de los asientos, obligando al resto de los bloques a pelear por posiciones marginales.

Entre los más críticos estuvo un diputado del Frente de Izquierda, que denunció que su espacio quedó fuera de comisiones estratégicas como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales. La única silla asegurada para esa fuerza será en Legislación del Trabajo, donde Néstor Pitrola participará del debate de la reforma laboral, prevista recién para la segunda quincena de enero.

Mientras tanto, Legislación Penal será clave para el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal, pero también para abordar la proyectada reforma del Código Penal impulsada por Patricia Bullrich. En paralelo, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales deberán prepararse para recibir la discusión sobre modernización laboral, que primero se debatirá en el Senado antes de desembarcar en Diputados.

Otro espacio de alto voltaje será la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, que será la encargada de iniciar el debate sobre la reforma de la ley de Glaciares, en el marco del acuerdo entre Nación y provincias cordilleranas para atraer inversiones y facilitar la explotación minera y energética.