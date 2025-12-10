El próximo viernes 12 de diciembre a las 21.30, el espacio cultural Teatro El Arrimadero, ubicado en Misiones 234 de Neuquén, presentará “Humor a la Carta”, una muestra teatral que reúne el trabajo desarrollado durante todo el año por el grupo dirigido por la profesora Silvana Feliziani.

Durante su participación en el programa “Cuando la noche cae, la radio se enciende” por AM550, los actores compartieron cómo vivieron el proceso creativo y lo que significa para ellos presentar "Humor a la carta". Contaron que el trabajo realizado durante todo el año les permitió explorar distintos lenguajes escénicos, especialmente la comedia y el absurdo, y coincidieron en que este estreno es una oportunidad para mostrar el crecimiento colectivo del grupo. “Fue un recorrido intenso y muy enriquecedor, y queremos que el público lo disfrute tanto como nosotros al prepararlo”, expresaron.

El elenco también se mostró entusiasmado y ansioso por el encuentro con el público neuquino. Destacaron que la muestra no solo reúne escenas divertidas, sino también momentos que invitan a reflexionar sobre situaciones cotidianas desde una mirada humorística. “Estamos felices de llegar a El Arrimadero con esta propuesta y de compartir una noche especial con quienes nos acompañen”, señalaron, subrayando el valor del trabajo en equipo y el compromiso que sostuvo al grupo durante todo el año.

En escena participarán Margot Almeira, Pabla Mirna, Fernando Daniel Martínez, Rosa Sáenz, Liliana Iglesias, Mario Arango, Liliana Zuliani, Liliana González, Chopi Moreno y Mirta Cancelarich. La propuesta busca ofrecer al público una experiencia divertida, cercana y con espacios de reflexión.

Además de la función, el público podrá disfrutar de un espacio gastronómico con pizzas, empanadas y bebidas. Las entradas tienen un valor de $14.000, y las reservas pueden realizarse al 299 571-3050. Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar esta muestra anual y a apoyar el trabajo artístico local.