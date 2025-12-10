Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024, presentaron un pedido formal para actualizar el rostro del menor mediante técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) y solicitaron además el aumento de la recompensa vigente para quienes aporten información certera sobre su paradero.

La presentación fue realizada por los abogados Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, quien envió a Noticias Argentinas un documento de 31 páginas en el que detalla la necesidad de aplicar estas herramientas para optimizar la búsqueda.

En el escrito se solicitó que el planteo sea remitido a INTERPOL Argentina para su actualización en los sistemas internacionales, y que intervenga la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para confeccionar la nueva imagen.

Los abogados pidieron además incorporar el material renovado a Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, a fin de reforzar la difusión.

Aumento de la recompensa

Otra parte central del pedido presentado ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo apunta a incrementar la recompensa, actualmente fijada en $5.000.000.

Según el documento, la cifra “resulta insuficiente, desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho y la sensibilidad social que lo rodea”.

Los letrados advirtieron dos efectos negativos derivados del monto actual:

Una reducción en la cantidad de testigos dispuestos a aportar datos ,

Y la pérdida de dimensión pública y social del caso, lo que podría afectar su difusión y la posibilidad de nuevas pistas.

El avance hacia el juicio

El 27 de febrero de 2026, a las 09.30, se realizará la primera audiencia preliminar del juicio oral. Será una instancia clave para presentar pedidos de las defensas, designar pruebas y definir los testigos que participarán del debate.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, por lo que 17 acusados llegarán a juicio.

Siete de ellos están imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan:

Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Otros 10 acusados enfrentan cargos por manipulación de testimoniales, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública, entre otros delitos.

La familia insiste en que actualizar la imagen del niño y fortalecer los incentivos a posibles testigos son medidas indispensables para avanzar en la búsqueda.