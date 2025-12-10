¿Quién hubiera imaginado que Wanda Nara y Maxi López volverían a compartir pantalla en un mismo proyecto? Pero en este caso ya no es sólo Masterchef, sino que también, surgió la confirmación de que ambos encabezarán una ficción vertical que llegará en 2026. La noticia sorprendió porque no solo implica un trabajo conjunto, sino también un formato nuevo que apunta directo al consumo desde el celular.

La revelación se instaló en Intrusos, cuando Paula Varela anticipó que Maxi López está listo para regresar a los medios acompañado justamente por Wanda Nara. El dato llamó la atención porque sus caminos profesionales habían tomado rumbos completamente distintos, pero ahora vuelven a cruzarse en un desafío que busca captar audiencias jóvenes con capítulos breves y altamente adictivos.

Según contó la periodista, el proyecto forma parte del paquete de ficciones que Olga presentó para su grilla del año próximo. Allí se habló de este nuevo estilo de contenidos, inspirados en el consumo rápido y en la narrativa cortada en microescenas. En ese marco, Varela mencionó que la dupla central estará compuesta por Wanda Nara y Maxi López, generando un revuelo inmediato.

Fue en ese contexto que Paula Varela lanzó la frase que agitó aún más el misterio: “La ficción vertical que se viene tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, para mí en cada capítulo van a terminar a punto de besarse o algo van a hacer”. La declaración encendió especulaciones sobre el tipo de vínculo que mostrarán en pantalla y cuánta tensión habrá entre ambos.

Además, la periodista explicó que estas ficciones están pensadas exclusivamente para verse en formato vertical, tal como consumen contenidos la mayoría de los usuarios. Se trata de episodios de 45 segundos que se cortan justo en el momento clave, y luego requieren suscripción para continuar. Una mecánica que mezcla intriga, suspenso y un modelo comercial que promete dar que hablar.

En paralelo, Paula Varela detalló ejemplos de otros proyectos del mismo catálogo, como el que protagonizará Iván de Pineda en un torneo universitario de alcance federal, donde replicará la dinámica de preguntas que popularizó en su etapa en Pasapalabra. Ese anticipo ayudó a dimensionar el tipo de apuestas que prepara la plataforma para competir en el mercado digital.

El dato más fuerte llegó sobre el cierre, cuando la periodista volvió a sembrar expectativa: “Cada capítulo termina con algo picante, pero ahora se viene la de ellos dos que algunas cosas íntimas van a hacer”. Con esa frase, dejó abierta la puerta a un contenido que mezcla juego, tensión y sorpresa, mientras el público ya espera ver cómo Wanda Nara y Maxi López manejan esta nueva química en pantalla.