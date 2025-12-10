El sueño de acceder a una Ferrari a un valor inferior al del mercado podría volverse realidad. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Estado rematará a principios de 2026 una Ferrari F430 que había sido incautada en una causa por narcotráfico y lavado de activos.

La decisión sigue el lineamiento central del Gobierno de dar utilidad a bienes decomisados, pasándolos del depósito estatal a la puja pública. En la Casa Rosada remarcan que estos procesos responden al compromiso de “poner fin a décadas de desuso, opacidad y despilfarro”, bajo la consigna: “Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado”.

Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, la Ferrari forma parte de una nueva tanda de subastas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que sostiene que todas las operaciones se realizan mediante un sistema “abierto, competitivo y auditable en tiempo real”.

Ferrari F430: precio base, fecha y detalles del remate

El vehículo figura dentro de la Subasta Pública 392-0108-SPU25, con los siguientes datos confirmados:

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Hora: 14.00

Modalidad: Subasta electrónica (portal oficial de la AABE)

Modelo: Ferrari F430

Precio base: USD 182.277

Dominio: NXP-022

Año: 2006

Kilometraje: 16.855 km

Estado: Bien decomisado por orden judicial

El precio base fue fijado por la Justicia y podría incrementarse considerablemente si se despierta el interés de coleccionistas o compradores privados.

Por qué el Gobierno impulsa estos remates

En los últimos meses, la AABE aceleró la venta de inmuebles y vehículos sin uso, con el objetivo de ordenar el patrimonio estatal y generar ingresos. Uno de los casos señalados por Adorni fue el remate del predio Artilleros, cuya puja duró más de una hora y duplicó el precio base.

Según el balance oficial, la gestión ya acumula USD 321.915.200 en operaciones “totalmente transparentes y auditables”. La subasta de la Ferrari se perfila como uno de los hitos simbólicos del calendario 2026, tanto por el valor del vehículo como por la causa judicial que motivó su decomiso.

Cómo participar en el remate

Ingresar al portal SUBAST.AR Registrarse y verificar identidad Buscar la subasta 392-0108-SPU25 Leer condiciones e inscribirse Constituir garantía (si corresponde) Ofertar en tiempo real durante el remate

La participación está abierta a personas físicas y jurídicas, y todo el trámite se realiza de manera online.

Un modelo con historia

La Ferrari F430 es uno de los superdeportivos más icónicos de la marca italiana. Equipa un motor V8 atmosférico de 4.3 litros con 490 CV, caja F1 de seis marchas, velocidad máxima de 315 km/h y un sonido muy valorado entre los aficionados de Maranello.

En mercados como Estados Unidos o Europa, un ejemplar en buen estado puede alcanzar valores significativamente más altos, lo que convierte al remate en una oportunidad atractiva tanto para coleccionistas como para compradores que buscan un ingreso al mundo de los superdeportivos a un precio excepcional.