La última audiencia del juicio de determinación de pena por el asesinato de Juan Caliani concluyó en la Ciudad Judicial de Neuquén. En diálogo con Entretiempo (AM550 La Primera), Jorge Caliani, padre del joven, expresó su posición tras los alegatos de las partes.

El fiscal de delitos juveniles, Germán Martín, solicitó 6 y 9 años de prisión para los dos adolescentes acusados. La querella, representada por Federico Egea, acompañó el pedido con su propio planteo.

“Queremos una pena efectiva y condiciones de detención dignas”

Jorge Caliani explicó que la familia coincide con el planteo de la querella tras un análisis conjunto con su abogado.

“Quisiera mil años, pero buscamos una justicia que repare el daño”, afirmó.

También remarcó que la familia pidió que la prisión se cumpla en condiciones dignas, y que la responsabilidad de garantizarlo es de la Defensoría y de los organismos de control penitenciario.

“No buscamos castigo extra; la pena es la cárcel en condiciones. Eso debe garantizar el Estado”, señaló.

El impacto en los barrios y el pedido de seguridad

El padre de Juan sostuvo que la comunidad sigue atravesada por temor, especialmente en los barrios Bouquet Roldán y La Sirena.

Indicó que aún existe preocupación por hechos previos:

“Los vecinos sienten miedo. No hay evidencia de que no lo hayan vuelto a hacer”, dijo en referencia a recorridas nocturnas por techos y patios.

Según relató, muchas familias cierran sus casas desde temprano y mantienen vigilancia constante ante ruidos o movimientos sospechosos.

Conflictos barriales y declaraciones de vecinos

Durante el juicio declararon varios vecinos, algunos con antecedentes de conflictos con los adolescentes imputados y sus familias.

Jorge Caliani aclaró que su familia no mantiene disputas barriales:

“Nos hemos cruzado en la calle, pero nunca hubo amenazas”, sostuvo.

El apoyo social y universitario durante el proceso

Las audiencias estuvieron acompañadas por amigos, compañeros y organizaciones vinculadas a la vida de Juan.

El Comunitario General Roca, donde jugaba al fútbol, participó en varias oportunidades. También hubo una clase pública y una radio abierta en la puerta de la Ciudad Judicial, con apoyo de la Universidad del Comahue y del gremio docente ADUNC.

“Realmente se han comportado muy bien con nosotros”, expresó Jorge, quien también destacó el acompañamiento recibido por su esposa, Ana.

Qué se espera ahora

El juez Dardo Bordón dará a conocer la sentencia el 19 de diciembre, fecha límite prevista en el cronograma judicial.

“Esperamos una decisión que repare a la sociedad y dé garantías de que esto no se repetirá”, concluyó Jorge Caliani.

La entrevista completa: