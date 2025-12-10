La Fiesta Nacional de la Confluencia de Neuquén, con fecha y grilla confirmada, ya tiene a la venta sus entradas para los sectores preferenciales. Cabe destacar que el ingreso al predio de la Isla 132, como cada año, es libre y gratuito, como también el acceso al campo del escenario.

Las entradas que se venden a través de Entrada Uno son para el sector preferencial, lo que le permite a los compradores estar más cerca de los famosos, en un espacio que es destinado a los usuarios de esta entrada.

Las propuestas y el precio

Las mismas ya están a la venta, el pack familiar de 4x3 al precio de $180 mil, que incluye cuatro pases, cada uno válido para los cuatro días. Mientras que la preferencial por las cuatro noches de fiesta se vende a $60mil. Estarán disponibles hasta el 14 de diciembre.

En caso de comprar el pack, el uso será válido para los cuatro días del evento. En caso de comprar el Pase Confluencia, el mismo otorga beneficios como: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concurso por backstage y meet & greets (M&G), que ofrece la posibilidad que los artistas interactúen en forma directa con el espectador.

Por el momento solo se están vendiendo pack de entradas para todas las noches, sin posibilidad de elegir días en particular ya que además aún no se conoce qué artista se presentará cada día.

Todos las ofertas se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Fiesta de la Confluencia 2026. Para agilizar el proceso, recomiendan iniciar sesión o crear un usuario,

Fecha del evento y artistas confirmados

La Fiesta Nacional se realizará el próximo 5,6,7 y 8 de febrero en la Isla 132, en el Paseo de la Costa, incluyendo uno de los escenarios más imponentes del país.

La grilla ya fue confirmada y cuenta con la presencia de: Luciano Pereyra, Angela Torres, Luck Ra, No Te Va A Gustar, Karina, La Joaqui, Roze, Rombai, Lauty Gram, Tizi Shi, Bersuit, Dillom, Femi, FMK, Kapanga, La Beriso, Migrantes, Trueno y Tuli.

Cabe recordar que está abierto el certamen Pre Confluencia, para que las bandas locales y regionales se inscriban y tengan la posibilidad de presentarse en el escenario de la Fiesta. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de diciembre.