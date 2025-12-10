El Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, oficializó una modificación en su escudo institucional, incorporando un símbolo con profunda tradición en la historia económica: el cadúceo, acompañado por la bandera argentina.

Según se pudo saber, la cartera difundió el rediseño como parte de una estrategia para fortalecer la identidad visual del organismo y alinearla con los valores que busca transmitir la gestión actual.

En el nuevo sello, el cadúceo —compuesto por dos serpientes entrelazadas y un par de alas— adquiere un rol central. Su incorporación no es casual ni meramente estética:

El cadúceo representa históricamente el comercio, el intercambio y la comunicación , pilares de la actividad económica.

Las serpientes , explicaron desde el Ministerio, “ simbolizan el equilibrio entre los actores económicos ”, una condición necesaria para un flujo sano de bienes y servicios.

Las alas, por su parte, evocan agilidad, modernización y dinamismo, conceptos que el Gobierno identifica como esenciales para el desarrollo nacional y para el rumbo que intenta imprimirle a la economía.

El cambio visual se enmarca en un proceso más amplio de modernización del Estado impulsado por la gestión, que busca actualizar símbolos, procedimientos y comunicaciones institucionales. Según fuentes oficiales, la renovación del escudo pretende reflejar “una visión económica abierta, eficiente y orientada al futuro”.

El nuevo diseño ya comenzó a aplicarse en documentos oficiales, comunicaciones internas y presentaciones públicas del Ministerio.