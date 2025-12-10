¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Por qué Luis Caputo cambió el escudo del Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía presentó su nuevo sello institucional, que incorpora el cadúceo y la bandera argentina. La renovación apunta a reflejar modernización, equilibrio y dinamismo en la gestión.

Por Redacción

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 16:57
El Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, oficializó una modificación en su escudo institucional, incorporando un símbolo con profunda tradición en la historia económica: el cadúceo, acompañado por la bandera argentina.

Según se pudo saber, la cartera difundió el rediseño como parte de una estrategia para fortalecer la identidad visual del organismo y alinearla con los valores que busca transmitir la gestión actual.

En el nuevo sello, el cadúceo —compuesto por dos serpientes entrelazadas y un par de alas— adquiere un rol central. Su incorporación no es casual ni meramente estética:

  • El cadúceo representa históricamente el comercio, el intercambio y la comunicación, pilares de la actividad económica.

  • Las serpientes, explicaron desde el Ministerio, “simbolizan el equilibrio entre los actores económicos”, una condición necesaria para un flujo sano de bienes y servicios.

  • Las alas, por su parte, evocan agilidad, modernización y dinamismo, conceptos que el Gobierno identifica como esenciales para el desarrollo nacional y para el rumbo que intenta imprimirle a la economía.

El cambio visual se enmarca en un proceso más amplio de modernización del Estado impulsado por la gestión, que busca actualizar símbolos, procedimientos y comunicaciones institucionales. Según fuentes oficiales, la renovación del escudo pretende reflejar “una visión económica abierta, eficiente y orientada al futuro”.

El nuevo diseño ya comenzó a aplicarse en documentos oficiales, comunicaciones internas y presentaciones públicas del Ministerio.

